Convocazioni supplenze Gps, bollettino e nomine: risponde l’esperto

Il nuovo anno scolastico 2024/25 è ormai alle porte. Le prime convocazioni per le GaE e le GPS dovrebbero avvenire tra il 30 e il 31 agosto nella migliore dell’ipotesi, in alcune province si arriverà ad avere il primo bollettino delle supplenze da GaE e GPS, verso il 4 o 5 settembre.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle convocazioni, degli incarichi e delle procedure in vista del nuovo anno scolastico abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 28 agosto con gli esperti di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo.

Ecco il punto del prof. Lucio Ficara sulle convocazioni:

“C’è un avviso che giorno X, per esempio 30 di agosto alle ore tot ci sarà il bollettino e poi ci sarà la pubblicazione nel sito del bollettino dove ognuno potrà vedere fino a che posizione è stata assegnata la cattedra.

Io farei un lavoro di questo tipo, essendo inserito in una graduatoria GPS, a ogni bollettino andrei a vedere chi è l’ultimo dei nominati, perché il sistema non torna indietro, dunque dall’ultimo dei nominati si procede in avanti, per cui io so fino a che punto la macchina è arrivata, a che numero è arrivata col primo bollettino.

Se il primo bollettino ha soddisfatto i primi 80 della mia graduatoria e io sono 84esimo molto probabilmente il secondo turno sarò coinvolto e quindi saprò che da lì a poco avrò una supplenza annuale.

Quando partiranno? Dipende dalla provincia e oscilla tra 30 e 31 agosto le province più virtuose che riusciranno a pubblicare il primo bollettino, al 6 di settembre a ruota le altre province, quelle più ritardatarie”.