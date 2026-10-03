Corsi abilitanti 30 Cfu eCampus: iscrizioni aperte, scadenza 6 novembre

I percorsi abilitanti da 30 CFU, molto attesi da tanti docenti di ruolo che aspirano a prendere l’abilitazione per un’altra classe di concorso e successivamente utilizzarla ai fini del passaggio di ruolo o di cattedra, sono ripartiti. Al momento è possibile iscriversi alla dodicesima edizione.

Dove conseguire i 30 Cfu art. 13 del DPCM 4 agosto 2023?

All’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023, che regola l’avvio dei percorsi abilitanti, si parla delle categorie che potranno conseguire solo 30 Cfu per abilitarsi: si tratta di coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione e di coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e vogliono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione di riferimento. Sono moltissimi i docenti ingabbiati che vogliono fare questi passaggi e al momento, fino all’effettiva attesissima attivazione dei percorsi. sono bloccati.

Entro quando iscriversi?

La Tecnica della Scuola, in collaborazione con l’ateneo eCampus, permette di iscriversi ai percorsi di abilitazione da 30 Cfu art. 13.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 6 novembre 2026 alle ore 13:00.

Come chiedere informazioni?

eCAMPUS 30 CFU, richiedi informazioni al numero 095448780 o scrivi a formazione@tecnicadellascuola.it.

Requisiti di accesso

Titolo di studio necessario per l’accesso alla classe di concorso scelta;

Abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di scuola;

Specializzazione sul sostegno.

Come si svolge il percorso?

Il piano di studi prevede un totale di 30 CFU su argomenti appartenenti alle metodologie e tecnologie didattiche della classe di concorso.

Modalità di erogazione e frequenza

Le lezioni on line saranno erogate solo nel weekend (nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica mattina).

Le lezioni saranno unicamente on line in modalità sincrona con controllo di frequenza ed accessi

per accedere alla prova finale sarà necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70%, come previsto dall’art. 7 comma 7 del DPCM del 4 agosto 2023

le lezioni NON saranno registrate

Prova finale

Alla fine del percorso il candidato dovrà sostenere una prova finale in presenza presso una sede eCampus composta da: