Registrati
Diretta video

Primo piano | Decreto scuola in GU e Valditara al Senato

guarda
Attualità
02.10.2026

Valditara: se docenti e Ata hanno stipendi bassi è colpa di chi ha governato negli ultimi 15 anni prima di Meloni, nessuno ha fatto tanto come noi

Alessandro Giuliani
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

“Questo Governo, fin dal suo insediamento, ha agito, con molteplici azioni, proprio per restituire autorevolezza, dignità e riconoscimento professionale al nostro personale scolastico”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara rispondendo al Senato al question time ad un’interrogazione di Italia Viva sull’introduzione della 14esima per gli insegnanti, sulla quale nei giorni passati si era soffermato più volte il leader di Iv Matteo Renzi.

“Ad oggi – ha aggiunto il Ministro – questo è l’unico Governo che è stato capace di conseguire un risultato storico: la sottoscrizione di tre contratti” collettivi nazionali “in meno di quattro anni. Un traguardo che segna una netta discontinuità rispetto al passato e pone fine alla stagione dei blocchi e dei ritardi che, per circa un decennio, dal 2009 al 2018, e poi dal 2019 al 2022, ha lasciato il personale scolastico senza rinnovi contrattuali e con stipendi fermi”.

Valditara, quindi, chiede di girare le critiche per gli stipendi non al passo con i tempi direttamente a chi ha governato in quegli anni (ultimo Governo Berlusconi compreso, con Mariastella Gelmina ministra dell’Istruzione).

“Se le retribuzioni del personale scolastico hanno perso competitività, è per via di questa inerzia di circa quindici anni”, ha sottolineato l’attuale numero uno del dicastero bianco.

“Noi – ha aggiunto Valditara – abbiamo mantenuto l’impegno preso: valorizzare sempre di più chi lavora per il futuro dei nostri giovani. E su questa strada intendiamo proseguire con iniziative serie e durature, e non demagogiche e dal sapore elettoralistico, per recuperare un gap che aveva davvero penalizzato negli anni precedenti il comparto scuola”.

Contratto stipendi docentiGiuseppe ValditaraGoverno Meloni

Vannacci non parla di contratti dignitosi per i docenti, vuole classi separate e tornare alla Riforma Gentile del 1923: per Barbera (Prc) siamo al grottesco

Rinnovo del contratto scuola, 150 euro lorde di aumento: è l’ora della verità, a inizio novembre i sindacati convocati per dare una risposta

Scatti stipendiali docenti, sono sei per l’intera carriera. Si parte con la classe “0” e poi si può arrivare alla “35”.

Aumento stipendi docenti, ci sarebbero 2 miliardi di euro per la detassazione degli aumenti contrattuali

Stipendi dei docenti, ecco quanto guadagnano tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado di istruzione

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Valditara: se docenti e Ata hanno stipendi bassi è colpa di chi ha governato negli ultimi 15 anni prima di Meloni, nessuno ha fatto tanto come noi

Alessandro Giuliani

Decreto scuola: se il bambino straniero di 4 anni non parla bene l’italiano bisognerà segnalare i genitori ai servizi sociali? Secondo l’art. 12 potrebbe essere così

Reginaldo Palermo

Integrazione e Italiano L2: la cdc A23 non può più tacere. Ci vogliono chiarezza e cattedre strutturate

I lettori ci scrivono

I ragazzi stanno disimparando a leggere?

I lettori ci scrivono
vai alla ricerca avanzata