Corsi di lingue in Italia, disponibili 6.100 borse di studio INPS: domande dal 20 luglio al 1° settembre

Aprono oggi, 20 luglio, i termini per presentare le domande per il nuovo bando INPS “Borse di studio Corso di lingue in Italia 2022”, finalizzato a sostenere gli esami per la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro comune europeo di riferimento CEFR.

Il termine è il 1° settembre 2022.

Destinatari del bando sono figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della P.A. iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Potranno richiedere una delle 6.100 borse di studio messe a disposizione dall’INPS i genitori, lavoratori del pubblico impiego, per i propri figli, se studenti frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 gli ultimi due anni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Le borse di studio saranno erogate a parziale copertura delle spese per fruire in Italia di un corso di lingua straniera extracurriculare, tenuto al di fuori dell’orario scolastico, finalizzato ad ottenere la certificazione (diploma linguistico) del livello di conoscenza della lingua A2, B1, B2, C1, C2 secondo il Quadro Europeo di riferimento (CEFR), rilasciato dai competenti Enti certificatori.

Il corso dovrà svolgersi nell’arco temporale da settembre 2022 a giugno 2023, per un periodo minimo di 4 mesi e prevedere la frequenza obbligatoria per un monte ore complessivo minimo di 60 ore di lezione (lezioni di 60 minuti).

SCARICA IL BANDO