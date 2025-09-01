Cosa devono fare i ds? Riprende “Sos Dirigenti Scolastici”, la rubrica della Tecnica della Scuola con guide da scaricare

Riprende, con nuove guide e approfondimenti, SOS DIRIGENTI SCOLASTICI, la rubrica dedicata ai dirigenti scolastici, in particolare a coloro che hanno assunto l’incarico nel corso di quest’anno scolastico e che si sono trovati catapultati dalla loro scuola di provenienza in contesti scolastici nuovi, magari in altre regioni, con problemi e difficoltà da gestire simultaneamente.

La professione del dirigente scolastico è diventata negli anni sempre più complessa e, come risulta da indagini condotte nel settore, i dirigenti infatti sono sempre più stressati da un lavoro impegnativo fisicamente ed emotivamente a causa anche della mole di lavoro da svolgere e da tenere sotto controllo quotidianamente, della frequenza di decisioni spesso non facili da prendere, dalla necessità, imposta dal ruolo, di essere sempre aperti e disponibili nei confronti di tutti.

Il dirigente scolastico, oltre a occuparsi di tutto ciò che concerne la gestione dell’istituzione scolastica che gli è stata affidata, il coordinamento del personale, ha responsabilità e difficoltà specifiche, in quanto è responsabile della sicurezza, della qualità dell’offerta formativa, dei risultati. Ma è chiamato anche a lavorare nella prospettiva del miglioramento continuo che deve rendicontare non in termini generici, ma con dati concreti.

Non rimane molto tempo, quindi, nella routine quotidiana per letture approfondite sui temi e i problemi della scuola e sulla normativa, che negli ultimi anni va diventando sempre più gravosa, anche per il susseguirsi continuo di decreti ministeriali, leggi, ordinanze che occupano parte delle ore lavorative.

Consapevoli di questi problemi La Tecnica della Scuola, sempre attenta ai suoi lettori, ha voluto lanciare una nuova rubrica che possa rispondere velocemente ai mille dubbi, perplessità, problemi piccoli e grandi che ogni giorno i dirigenti possono incontrare nel loro lavoro quotidiano: che cosa fare, se…; quale linea seguire quando…; quale procedura per…; a chi possono o non possono essere concessi…, e così via.

La rubrica è strutturata in modo da rendere immediatamente visibili il focus del problema/tema che si affronta e le risposte che ci si aspetta di trovare. I temi che i lettori potranno trovare nella rubrica, numerosi e vari, faranno da supporto e accompagneranno i dirigenti nel corso dell’anno scolastico perché concorderanno con i tempi e le scadenze degli adempimenti previsti dalla normativa e dal CCNL Settore Scuola.