Covid scuola, Azzolina: “Distribuite più di 135 milioni di mascherine”. Ecco il sito dove controllare

La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina scrive sui propri canali social che al momento sono state distribuite oltre 135 milioni di mascherine nelle scuole. “L’Italia è l’unico Paese a fornire mascherine e gel gratuitamente al personale scolastico, agli studenti e alle studentesse”, dice Azzolina che indica il sito dedicato dove controllare la distribuzione.

Come possiamo osservare, al momento, le regioni che hanno ricevuto maggior numero di mascherine e gel igienizzante sono Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Veneto ed Emilia Romagna.

Il sito riporta che i dati verranno aggiornati, dal 25 settembre in poi, ogni due giorni.

Ricordiamo che il Governo si è impegnato a distribuire 11 milioni di mascherine chirurgiche al giorno, distribuzione coordinata dal commissario straordinario Domenico Arcuri.

Per il momento gli studenti devono portare da casa la mascherina

Al momento, come abbiamo riportato in precedenza, moltissime scuole non hanno ricevuto le mascherine e pertanto, in diversi casi, le scuole invitano le famiglie a fornire gli studenti le mascherine da casa. Meglio quella chirurgica, ma è possibile usare anche quella di comunità, ovvero in tessuto. Basta lavarla di frequente.