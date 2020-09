Mascherine, tutte le scuole le avranno entro il 14 settembre. Arcuri rassicura

Il commissario straordinario per l’emergenza covid Domenico Arcuri rassicura genitori e personale scolastico: entro lunedì 14 settembre tutte le scuole avranno le mascherine chirurgiche.

”Nessuna scuola è senza mascherine chirurgiche. Tutti gli studenti, l’intero corpo docente e la totalità del personale non docente avranno ogni giorno una mascherina chirurgica gratuita. Agli istituti di ogni ordine e grado sono, infatti, già arrivate 41 milioni di mascherine chirurgiche”, ha detto il commissario straordinario

L’intervento di Arcuri si è reso necessario probabilmente alla luce delle proteste continue che abbiamo riportato in un precedente articolo: ad oggi non tutte le scuole hanno ricevuto le mascherine e in alcuni casi ci sarebbero indicazioni piuttosto strane.

“Entro lunedì 14 ne arriveranno altri 77 milioni, una quantità sufficiente per due ulteriori settimane di lezioni – sottolinea il commissario – Saranno poi distribuite alle scuole primarie, sempre entro il prossimo lunedì, ulteriori 16 milioni di mascherine per i bambini, sufficienti per garantire la riapertura in sicurezza anche di questi istituti”.

Arcuri ha poi proseguito: “La distribuzione di mascherine gratuite per studenti e il personale scolastico continuerà, poi, su base settimanale o bisettimanale in funzione della dimensione della popolazione studentesca. Nessuna scuola è o sarà senza mascherine chirurgiche“.