Date prova scritta concorso docenti 2024, cosa sappiamo

Lo scorso 30 dicembre si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle due procedure concorsuali per docenti legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR 2). Ora, l’attenzione si sposta sulle prossime fasi del concorso, che prevedono una prova scritta, una prova orale e la successiva valutazione dei titoli.

La prova scritta si svolgerà nella regione scelta dai candidati al momento della domanda, presso le sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti. Per quanto riguarda la prova orale, in caso di un numero limitato di posti o candidati, sono previste aggregazioni territoriali. In questi casi, l’USR designato come responsabile della procedura provvederà a stilare graduatorie distinte per ciascuna regione interessata.

Ad oggi, non sono ancora state comunicate le date delle prove scritte. Tuttavia, è importante ricordare che il 2 gennaio scorso si è conclusa anche la fase per la presentazione delle candidature per far parte delle commissioni esaminatrici, un passaggio fondamentale per l’organizzazione del concorso.

Le prove scritte si terranno in modalità computer-based, utilizzando le aule informatizzate già segnalate dalle scuole agli USR lo scorso 12 dicembre. La responsabilità di definire giorno, ora e sede delle prove sarà dei singoli Uffici Scolastici Regionali, che comunicheranno queste informazioni direttamente ai candidati.

Link USR

Tutte le informazioni, dunque, saranno pubblicate sui siti degli uffici scolastici di riferimento.

Riportiamo di seguito i link:

I corsi approfondiscono le conoscenze pedagogiche e didattiche come richiesto nella “Parte generale” dei programmi d’esame. E’ richiesta infatti al candidato una buona competenza in termini di “mediazione didattico-educativa”. Che sappia cioè ideare, progettare e realizzare percorsi e situazioni didattiche adeguate ai bisogni formativi degli studenti e alle loro specifiche funzionalità e modalità di apprendimento.

