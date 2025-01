Concorso scuola Pnrr 2, presto le prove scritte: i corsi di preparazione

Concorso docenti Pnrr 2, finalmente lo scorso 11 dicembre è stato pubblicato il bando. Dalle ore 14.00 dell11 dicembre fino alle 23.59 di lunedì 30 dicembre 2024, è stato possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 2”, per le scuole di ogni ordine e grado.

Lo scorso mercoledì 4 dicembre c’è stata una informativa ai sindacati al Ministero durante la quale sono emerse due novità:

La disposizione sulla limitazione del numero di candidati che superando l’orale possono accedere allo scritto per sveltire i lavori delle commissioni. Gli aspiranti che possono accedere all’orale saranno un numero pari a tre volte i posti messi a bando. Nel caso in cui l’ultimo aspirante abbia un punteggio uguale ad altri candidati tutti gli aspiranti con lo stesso punteggio entreranno tutti a far parte degli ammessi all’orale. La tipologia dei partecipanti. Nel primo concorso Pnrr potevano partecipare i docenti abilitati, chi aveva i 24 CFU prima dell’ottobre 2022, i triennalisti; nel prossimo concorso si aggiungono anche chi sta per conseguire o ha conseguito i 30 CFU e coloro che sono iscritti al corso di 60 CFU al’atto della presentazione della domanda e non hanno ancora concluso il percorso. Queste due tipologie di aspiranti possono partecipare con riserva, potranno partecipare entro la data prevista nel bando.

Ma come prepararsi a dovere? Quali competenze approfondire?

Concorso docenti 2024, le prove

Secondo il piano del PNRR la procedura, simile a quella del primo concorso bandito nel mese di dicembre del 2023, prevede delle prove semplificate consistenti in una prova scritta, una orale e la valutazione dei titoli.

Concorso docenti, prova scritta

La prima prova scritta, consistente in una prova computer-based, valida per tutte le tipologie di posto, della durata di 100 minuti, è composta da cinquanta quesiti volti ad accertare la preparazione e la competenza del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico, oltre che nella lingua inglese e nell’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Concorso docenti, prova orale

La seconda prova orale, consistente in un colloquio con la commissione, della durata di 30 minuti per la scuola dell’infanzia e 45 minuti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede la presentazione di una lezione simulata su un argomento estratto a sorte 24 ore prima degli esami e un colloquio su dei quesiti estratti a sorte prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame sugli argomenti previsti dall’allegato A.

