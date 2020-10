Dati Covid oggi: 9338 nuovi positivi. 98 mila tamponi

All’indomani del discorso di Conte che preannuncia le novità del Dpcm ovvero la nuova stretta contro il virus, seppure garantendo che la scuola continui in presenza, in quanto “asset fondamentale del nostro Paese”, il bollettino della Protezione civile ci informa di un un calo, come ogni lunedì.

Ecco il bollettino del 19 ottobre

Nuovi positivi: 9.338

Deceduti: 73

Tamponi effettuati: 98 mila

Dimessi/guariti: 1.498

In terapia intensiva: 47

Totale casi: 423.578

Attuali positivi: 134.003

