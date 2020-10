Dati Covid oggi, oltre 26 mila nuovi positivi

I dati Covid di oggi continuano a crescere, come immaginavamo, secondo gli scenari della Protezione Civile e dell’ISS. Nello stesso giorno in cui il Governatore della Puglia Emiliano chiude tutte le scuole tranne le primarie scatenando anche il dissenso della Ministra dell’Istruzione Azzolina, i nuovi positivi in Italia salgono a 26 mila casi. Tamponi a quota 200 mila come nei giorni scorsi. Oltre 200 i decessi.

Il bollettino del 29 ottobre

Nuovi positivi: 26.831

Deceduti: 217

Tamponi effettuati: 201.452

Dimessi/guariti: 3.878

In terapia intensiva: 1.651

Totale casi: 616.595

