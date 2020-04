Decreto scuola, esami terza media: se non si torna entro il 18 maggio ci sarà solo una tesina

Via libera da parte del governo al decreto scuola che prevede misure per la fine dell’anno scolastico in corso e per l’inizio del prossimo. Novità previste anche per l’esame di terza media.

Secondo quanto raccolto dalla Tecnica della Scuola, in attesa di visionare il testo definitivo, l’esame di terza media, se non si dovesse tornare a scuola entro il 18 maggio, sarà composto da una sola tesina e poi lo scrutinio finale. Saltano le prove previste qualora non si riuscisse a tornare a scuola in tempo.