Decreto terza fascia ATA 2024, quando e come richiedere eventuali ricorsi

Pubblicato il Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 per le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA. L’articolo 8 del decreto regola le modalità di ricorso contro l’esclusione dalle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia.

Reclamo al Dirigente Scolastico: Gli aspiranti possono presentare reclamo al dirigente dell’istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Questo reclamo può riguardare sia l’esclusione dalla procedura che gli eventuali errori materiali presenti nelle graduatorie. Correzione degli Errori: Una volta presentati i reclami e richieste le correzioni, l’autorità scolastica competente effettua le verifiche necessarie e approva la graduatoria in via definitiva. Ricorso Giurisdizionale: Dopo l’approvazione definitiva delle graduatorie, è possibile presentare un ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro per contestare la graduatoria. Termini di Pubblicazione: Le graduatorie devono essere pubblicate contestualmente all’interno della stessa provincia. L’ufficio territoriale competente verifica il completamento delle operazioni e fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche. Contestazioni di Assunzione: Eventuali contestazioni relative all’atto contrattuale di assunzione o alla mancata proposta di contratto devono essere rivolte al dirigente scolastico dell’istituzione interessata. Iscrizione con Riserva: Gli aspiranti che presentano ricorso giurisdizionale contro provvedimenti di esclusione o nullità della domanda possono essere iscritti con riserva nella graduatoria, in attesa della definizione del ricorso se ottengono un provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole​.

Modalità di presentazione delle domande

Gli aspiranti devono presentare la loro istanza esclusivamente in modalità telematica tramite una specifica procedura informatica, come previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Qualsiasi domanda presentata con modalità diverse non sarà presa in considerazione. La domanda va compilata dal 28 maggio al 28 giugno 2024.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.