Deep fake e Ai, come capire se una foto è stata realizzata con l’intelligenza artificiale? Quale il ruolo dei docenti?

Oggigiorno siamo invasi da immagini, articoli, perfino canzoni realizzate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale tanto da non riuscire a capire se si tratti di elementi reali o “fake”: come aiutare i propri alunni a comprenderlo e a non cadere preda delle fake news? VAI AL CORSO

Per capire di più questo mondo è utile partire dalla storia dell’intelligenza artificiale fino ad arrivare alle potenzialità dei nuovi software sul mercato e alla diffusione di fake news che contengono contenuti realizzati con l’AI generativa e comprendere come leggere e interpretare le immagini per poter riconoscere le caratteristiche che ci portano a dubitare della veridicità del contenuto. Analizzare le fotografie o le immagini fotorealistiche è il primo passo per poterne fruire in modo consapevole.

Importante è poi affrontare il tema della verifica, utilizzando software per individuare contenuti prodotti con l’AI per poi passare alla ricerca su Google Lens e Google immagini, per individuare fonti autorevoli. All’interno del corso verrà suggerito quali siti web consultare e quali database fotografici per trovare fotografie realizzate da professionisti, riferibili a uno specifico evento. Nella terza lezione verranno esaminate alcune proposte di attività didattiche da attuare in classe, volte ad affrontare il tema delle fake news, attraverso l’uso di software come Midjourney e Chat GPT.

Questo permettea studenti e studentesse di sviluppare una consapevolezza più profonda delle potenzialità e dei limiti dei software basati sull’IA e di acquisire maggiori competenze di cittadinanza digitale.

Intelligenza artificiale generativa e educazione civica, la diretta della Tecnica della Scuola

Si avvicina il secondo appuntamento dell’anno di Educazione Civica che La Tecnica della Scuola dedica agli istituti scolastici (classi dalla terza media al quinto anno delle superiori): Intelligenza artificiale a scuola, come cambia il modo di insegnare e di apprendere.

Lunedì 13 novembre, dalle ore 11 alle 12, andrà in onda la seconda delle sette puntate dedicate alle scuole, in questo nuovo anno scolastico.

Ospiti dell’incontro saranno Gianluigi Greco docente di informatica all’Università della Calabria e Jessica Niewint-Gori, referente “Applicazioni tecnologiche per la didattica laboratoriale” di INDIRE.

Il corso

Su questi argomenti il corso Immagini fake e intelligenza artificiale, a cura di Emanuela Amadio, in programma dal 20 novembre.

