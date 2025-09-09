Didacta Italia – Edizione Trentino: al via le iscrizioni agli eventi formativi

È già iniziata la corsa alle iscrizioni per DIDACTA ITALIA – Edizione Trentino, lo spin-off della manifestazione nazionale, che si terrà al Quartiere Fieristico di Riva del Garda dal 22 al 24 ottobre.

Il programma prevede 343 eventi, di cui 154 attività formative curate dal comitato scientifico (99 workshop e 55 seminari) e 189 appuntamenti promossi da enti e aziende. Le iniziative sono pensate per tutti i livelli scolastici, dall’infanzia 0-6 fino agli ITS.

La fiera ospiterà 170 espositori distribuiti su 4 padiglioni, in un’area complessiva di 25mila mq, con proposte e soluzioni innovative sui principali temi della scuola del futuro: robotica, intelligenza artificiale, metaverso, realtà aumentata, educazione green e ambientale, formazione linguistica.

Il programma scientifico della dodicesima edizione – che per la prima volta coinvolge in modo particolare tutte le regioni del Nord Italia – è realizzato con la partnership di INDIRE e IPRASE e il coordinamento del prof. Giovanni Biondi. L’offerta formativa è rivolta a dirigenti, docenti e personale scolastico, con ampio spazio a tematiche di respiro internazionale ma anche a questioni legate al territorio, come plurilinguismo e piccole scuole. Proprio a queste ultime sarà dedicato il Convegno internazionale sulle Piccole scuole, organizzato da INDIRE in collaborazione con istituti di ricerca esteri, in programma venerdì 24 ottobre alle 10.00 nella Main Hall (Sala Eventi E5 – Pad. B1). L’incontro vedrà la presenza di esperti da Francia, Inghilterra, Spagna e Canada per discutere i fenomeni di spopolamento che mettono a rischio il tessuto sociale, economico e culturale delle aree interne e periferiche.

Per partecipare agli eventi è necessario consultare il programma completo sul sito ufficiale di Didacta Italia e completare l’iscrizione con l’acquisto del biglietto online, utilizzando anche la Carta del docente.

DIDACTA ITALIA – Edizione Trentino è organizzata da Firenze Fiera insieme all’Assessorato all’Istruzione della Provincia autonoma di Trento, con il supporto del Ministero dell’Istruzione e Merito e numerosi enti territoriali. Partner scientifici: INDIRE e IPRASE.