Didacta Italia – Edizione Trentino, tutto pronto: dal 22 al 24 ottobre a Riva del Garda

Dal 22 al 24 ottobre 2025 Riva del Garda ospiterà Didacta Italia – Edizione Trentino, la prima edizione trentina della più importante fiera italiana sull’innovazione scolastica, che per tre giorni trasformerà la città nella capitale del mondo educativo alpino. Con oltre 660 eventi tra workshop, seminari e attività promosse da enti e aziende espositrici, la manifestazione coinvolgerà tutti i livelli di istruzione, dallo 0-6 agli ITS, con uno spazio espositivo di 25.000 metri quadrati distribuiti su 4 padiglioni.

Il programma scientifico, coordinato dal prof. Giovanni Biondi con la partnership di INDIRE e IPRASE, affronterà i grandi temi della scuola di oggi e di domani: dall’intelligenza artificiale alla robotica, dal metaverso al plurilinguismo, fino alle sfide delle piccole scuole nei territori montani e al ruolo delle lingue minoritarie. Ampio spazio anche a educazione ambientale, discipline artistiche e musicali, orientamento, architetture scolastiche e turismo educativo.

L’assessore all’Istruzione della Provincia autonoma di Trento, Francesca Gerosa, ha definito l’evento “un’occasione preziosa per affrontare in modo concreto e scientificamente fondato questioni strategiche per il futuro della scuola”, sottolineando l’importanza del contesto alpino, con le sue specificità e sfide. Tutto il personale scolastico della Provincia potrà partecipare gratuitamente.

Tra gli appuntamenti principali:

22 ottobre: evento inaugurale dedicato alla strategia provinciale in tema di istruzione, con interventi di esperti su valutazione, dispersione, plurilinguismo e innovazione didattica.

23 ottobre: giornata sui dirigenti scolastici e la leadership per l’innovazione, a cura di IPRASE.

24 ottobre: convegno internazionale sulle Piccole scuole, con esperti e reti europee.

Accanto al programma scientifico, spazio allo Speakers’ Corner con la presentazione di buone pratiche delle scuole trentine e alla sezione espositiva con oltre 280 aziende leader nel settore degli ambienti didattici innovativi, editoria ed elettronica.

Didacta Italia – Edizione Trentino è organizzata da Firenze Fiera con la Provincia autonoma di Trento e un ampio partenariato istituzionale, con INDIRE e IPRASE come partner scientifici. L’evento si propone come laboratorio di ricerca, sperimentazione e confronto, capace di far dialogare istituzioni, scuola e territorio e di offrire nuove prospettive per l’educazione del futuro.