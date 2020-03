Didattica a distanza, ma tanti alunni non hanno il pc: ecco le maestre “porta a porta”

Didattica a distanza, ma tanti alunni non hanno il pc: ecco le...

L’emergenza coronavirus continua e la scuola attua la didattica a distanza per porre un argine al problema. Non tutti però hanno la possibilità di avere un pc a disposizione, così come accade a Sesto San Giovanni.

Lo segnala il quotidiano “Il Giorno” che scrive riguardo alle maestre “porta a porta” che consegnano i compiti a domicilio.

A ritirare i documenti a scuola non vanno i genitori, ma le stesse docenti che organizzano un servizio di consegna per consentire a tutti gli studenti di avere le stesse opportunità di apprendimento e di blocco delle lezioni in classe.

L’iniziativa è stata lanciata da Morena Moneta e Annamaria Martini dell’Istituto comprensivo Martiri della Libertà di Sesto San Giovanni e ha già visto aderire tante colleghe.

“Le scuole sono chiuse, ma nella mia classe, composta da 25 stupendi alunni, un terzo a casa non ha la connessione internet“, afferma la docente Moneta.

“Nonostante tutti corsi di aggiornamento, eccoci a fare la cosa più semplice: distribuire i libri con le attività da eseguire, ahimè a casa, in questo periodo di sospensione. Insieme alla mia collega, siamo rigorosamente a un metro di distanza, oltre alle mascherine indossate per il tour porta a porta“, continua la docente.

Le famiglie apprezzano e ringraziano. “Le nostre maestre preferite, grazie per quello che fate”.

