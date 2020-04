Didattica a distanza: progetto Samsung Smart Learning

Nel contesto attuale, che ha portato alla chiusura prolungata delle scuole di tutta Italia per far fronte alla diffusione del Coronavirus (Covid-19) nel nostro paese, Samsung Electronics Italia, azienda che da sempre si dedica allo sviluppo di progetti nell’ambito dell’istruzione digitale dei giovani, prosegue nel suo impegno nei confronti degli studenti e degli insegnanti del nostro paese, attraverso il progetto Samsung Smart Learning, che si concretizza anche con la creazione del Samsung Smart Learning Kit, un utile strumento per la gestione ottimale della didattica a distanza, che sarà distribuito nei prossimi giorni a oltre 60.000 docenti, di ogni ordine e grado, in tutta Italia, e che viene messo a disposizione di tutti gli insegnanti attraverso il sito di Samsung.

Samsung Smart Learning si rivolge a ogni scuola per far vivere agli studenti un momento di socialità e un’esperienza didattica formativa e per supportare gli insegnanti a trovare modalità alternative per fare didattica in questo momento.

Il kit per la didattica a distanza di Samsung è una guida al distance learning completa di sezioni dedicate alle varie fasi e attività di apprendimento da remoto; il kit include sette capitoli diversi nei quali il docente è accompagnato in un percorso che spiega in maniera semplice e diretta come organizzare le fasi preliminari del distance learning con un piano didattico ad hoc per le lezioni online, quali strumenti adottare per avviare una lezione in rete, come gestire al meglio le lezioni frontali e quelle interattive e come organizzare il lavoro dedicato agli esercizi e le interrogazioni.

La guida si chiude con un capitolo interamente dedicato alla gestione delle attività di smart learning per i bambini più piccoli.