Diretta ore 16 – Obbligo vaccinale personale scolastico, tra eccezioni e sospensioni

Pochi giorni fa il presidente del Consiglio Mario Draghi insieme al ministro della Salute Roberto Speranza aveva ufficializzato ciò che si discuteva da tempo: l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Una decisione che come sempre ha diviso per diversi motivi. Il mondo della scuola è infatti quello che ha risposto per primo e con grande partecipazione alla campagna vaccinale con oltre il 94% di soggetti che hanno ricevuto la somministrazione. L’obbligo va dunque a colpire quel 5-6% che non vaccinandosi, ottenevano il green pass sottoponendosi al tampone ogni 72 ore. C’è poi l’aspetto legato agli studenti per i quali non esiste nessun obbligo vaccinale, anche se per la fascia 12-19 anni esiste un 70% di ragazzi vaccinati. Nonostante ciò, i contagi aumentano, così come le classi in Dad che secondo l’ultimo dato fornito dalla sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia, sono il 2,6% per il primo ciclo e il 2,4% per il secondo. E tra poche settimane ci sarà anche la possibilità di vaccinare i bambini del primo ciclo. Insomma, l’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente il numero di non vaccinati all’interno delle scuole.

Dell’obbligo vaccinale si parlerà nel corso dell’appuntamento di oggi, venerdì 3 dicembre, ore 16, della Tecnica della Scuola live. Tra chi è chiamato a vaccinarsi per evitare sospensioni dal servizio, il ruolo dei dirigenti scolastici, ma anche come dovranno porsi i partecipanti alla fase del concorso ordinario infanzia e primaria che si svolgerà a dicembre all’interno delle scuole, in merito al vaccino. Spazio poi ai quesiti e alle questioni lanciate dal pubblico. Ospiti della diretta il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica e la dirigente scolastica del liceo Galilei di Catania, Gabriella Chisari. Conduce Daniele Di Frangia.

SEGUI LA DIRETTA