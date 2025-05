Dirigente a fine mandato, la petizione degli alunni per non farla andare via. “Scuola italiana in buona salute”, il commento

Dirigente a fine mandato, la petizione degli alunni per non farla andare...

La dirigente scolastica è tanto amata da spingere i propri alunni a mettere in piedi una raccolta firme per evitare che venga spostata in un’altra scuola: questo quanto sta avvenendo in un liceo di Bolzano, come riporta Il Corriere della Sera.

La dirigente ha fatto richiesta per il terzo incarico

“Ho fatto la richiesta per il terzo incarico e spero, quindi, che il Sovrintendente la possa accogliere. Credo, in questi sei anni, di aver svolto un buon lavoro”, queste le parole della dirigente. Per lei si sono mossi, con una petizione che ha raccolto oltre 300 firme, gli studenti e gli ex alunni dell’istituto. “Non so, però, quanto possano incidere questi attestati di stima”, ha detto.

“Tra due settimane arriverà il decreto – rimarca il sovrintendente Gullotta – Ci sono attestati di stima di famiglie e insegnanti anche per altri dirigenti in odore di trasferimento. È il segno che la scuola italiana gode di buona salute”. La dirigente scolastica è alla guida del liceo da sei anni.

“Rimani con noi”, così recita un foglio di carta appeso nella scuola, in varie lingue. Ricordiamo che secondo la normativa vigente sui dirigenti scolastici, si può rimanere alla guida di una scuola per massimo nove anni. Tre anni il primo incarico e poi la richiesta di un secondo, generalmente accettata e, infine, un terzo più difficilmente richiesto, ma soprattutto più difficilmente accolto.