Dirigenti scolastici, 591 posti autorizzati per le assunzioni nell’anno scolastico 2024/2025: il decreto – PDF

Oggi, 4 aprile, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 177 del 13 agosto 2024, che riguarda il riparto su base regionale del contingente assunzionale di dirigenti scolastici autorizzato per l’anno scolastico 2024/2025.

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti scolastici, come riporta il decreto, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è pari a n. 591 posti, dei quali n. 22 destinati ai trattenimenti in servizio per l’anno scolastico 2024/25.

Nel documento è presente il riparto dei 569 posti residuali.

LEGGI IL DECRETO