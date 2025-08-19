Dirigenti scolastici, ecco il contingente autorizzato dal Ministero per il 2025/26 – PDF

Sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 1° agosto 2025, n. 155 di riparto su base regionale del contingente assunzionale di dirigenti scolastici autorizzato per l’anno scolastico 2025/2026, registrato alla Corte dei conti il 18/08/2025 n. 1748.
Come si legge, i posti autorizzati sono 347, dei quali 21 destinati ai trattenimenti in servizio per l’anno scolastico 2025/26. L’Ufficio scolastico regionale per la Campania dispone l’immissione in ruolo di n. 8 vincitori ancora da assumere inseriti nella graduatoria del Concorso del 2011 per la regione Campania in esecuzione delle pronunce del Consiglio di Stato su un pari numero di posti vacanti e disponibili nella medesima Regione.
Restano dunque 318 posti, di questi 61 in Lombardia, 39 nel Lazio, 0 in Basilicata e Molise.