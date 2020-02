Dirigenti scolastici, USR pubblicano decreti collocamento a riposo dal 1° settembre

Diversi uffici scolastici regionali hanno cominciato a pubblicare gli elenchi dei dirigenti scolastici che ai sensi della normativa vigente l’amministrazione ha l’obbligo di collocare a riposo.

In particolare si tratta di dirigenti scolastici che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Resta in sospeso la possibilità di proroga per alcuni di questi dirigenti che, a determinate condizioni, l’amministrazione potrà concedere su loro richiesta presentata ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Richieste che saranno valutate solo successivamente. Al momento hanno pubblicato gli elenchi l’USR Campania e l’USR Calabria.