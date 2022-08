Discipline STEM, sì del CSPI al decreto di integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A26 Matematica e A28 Matematica e Scienze

Nella seduta plenaria del 4 agosto il CSPI si è espresso in merito allo schema di decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca recante l’integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze.

Il Decreto intende garantire la maggiore copertura di docenti nelle discipline scientifiche attraverso la modifica e integrazione dei titoli di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze. Si tratta, infatti, come rileva il Consiglio, di due tra le classi di concorso, comunemente identificate con l’acronimo “STEM”, in cui vi è maggior fabbisogno di docenti, sia per le assunzioni di ruolo, sia per la copertura del personale assente temporaneamente.

Il provvedimento consente dunque a coloro i quali, all’entrata in vigore del decreto, siano in possesso dei titoli di

studio validi per l’accesso alle classi di concorso in questione, di poter comunque partecipare alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti, ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

PARERE CSPI