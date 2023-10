Docente tutor e orientatore, c’è la proposta di attribuire un punteggio aggiuntivo per la futura mobilità

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato una direttiva, nell’aprile del 2023, per riconoscere a chi svolgerà le attività di docente tutor e orientatore un punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità e delle graduatorie interne. Il punteggio sarà definito in sede di contrattazione integrativa. La questione del punteggio aggiuntivo, soprattutto per quanto attiene le graduatorie interne di Istituto, potrebbe fare la differenza per gli equilibri del mantenimento della titolarità di una scuola e il rischio di perderla per soprannumerarietà.

La posizione di alcuni sindacati

Sul tema docente tutor e orientatore, legato ad una possibile attribuzione di un punteggio per i docenti che svolgeranno tale funzione, abbiamo sentito alcuni sindacati per capire la loro posizione. La Segretaria Generale della CISL Scuola, Ivana Barbacci, specifica che “si tratta di un tema che attiene alla contrattazione integrativa sulla mobilità, su questo è necessario la manutenzione di tutte le tabelle dei punteggi in ordine agli incarichi”, quindi, continua la leader della CISL Scuola, “noi lavoreremo per trovare un equilibrio tra tutte le varie “pesature” “. La Barbacci conclude la sua risposta sostenendo che “la tabella dei punteggi per la mobilità non è mai stata modificata, se ci mettiamo “le mani” lo dobbiamo fare in maniera ampia”.

La Segretaria Generale dello Snals Confsal, Elvira Serafini, a proposito della possibile attribuzione del punteggio nella mobilità e nelle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari per tutti quei docenti che svolgeranno la funzione di docente tutor e orientatore, specifica che si tratta di un tema molto complesso che non può essere derubricato ad una risposta affermativa o negativa, ma merita un approfondimento più complessivo nella valorizzazione di certi ruoli o funzioni nella scuola, all’interno di una più ampia contrattazione integrativa sulla mobilità.

Contrario ad un punteggio aggiuntivo ad hoc per la mobilità e le graduatorie interne di Istituto per docenti tutor e orientatori è il Coordinatore Nazionale della Gilda Insegnanti Rino Di Meglio, che specifica: “Non credo sia una buona idea. Bisogna pagare bene gli impegni e non distribuire punteggi, anche perché apriremmo il vaso di pandora della corsa ai punti”.