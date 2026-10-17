Docenti alle prese con genitori assenti e litigiosi, anche per i dirigenti scolastici il rapporto è “difficoltoso”: video-intervista doppia

Loredana Bucci e Valentina Calì sono due dei 7.000 dirigenti scolastici italiani: operano a capo di istituti scolastici collocati rispettivamente, in Puglia, a Taranto, e in Lombardia, a Monza. ‘La Tecnica della Scuola’ le ha incontrate a margine del IX convegno nazionale dell’Anp, il più grande sindacato dei dirigenti scolastici, dove in questi giorni – a Roma, nel cinema Barberini – sono confluiti centinaia di dirigenti scolastici da tutta Italia.

Con loro abbiamo analizzato quali sono problemi maggiori nel dirigere oggi una scuola pubblica, sempre più grande nei numeri di alunni e personale, e sempre più complessa.

Loro stesse, le dirigenti scolastiche, ammettono senza troppi giri di parole le difficoltà esistenti nella gestione di una parte delle famiglie.

“Uno degli impegni più difficili da affrontare quando si dirige oggi un istituto scolastico – ci hanno detto – è quello con i genitori, è un rapporto difficoltoso gestire l’aspetto genitoriale, soprattutto ultimamente”, con la componente “che sembra essere assente o carente e la scuola costretta a intervenire”.