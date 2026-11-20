Anche i dirigenti scolastici si dicono scettici sul via libera della maggioranza parlamentare, attraverso il decreto Scuola, ai super sconti, del 50%, per l’acquisto degli e-book: i capi d’istituto, alla pari di diversi pedagogisti ed esperti di istruzione, si dicono legati ai tradizionali testi cartacei. A destare perplessità, anche tra i presidi, è la norma che impone agli editori di rendere disponibili i libri di testo destinati agli studenti di scuole e università anche in versione digitale stampabile, a un prezzo pari al 50% di quello della corrispondente edizione cartacea.

Giannelli: in primaria i libri tradizioni rimangono fondamentali

Antonello Giannelli, presidente nazionale Anp, il primo sindacato dei dirigenti scolastici, ritiene che “il passaggio al digitale è ormai ineludibile: la scuola non può restare estranea a una trasformazione che attraversa la società e che rappresenta una delle direttrici di innovazione sostenute anche dal Pnrr”. Tuttavia, mette le mani avanti Giannelli, “non significa che si debba procedere senza considerare le diverse esigenze degli studenti e le specificità dei percorsi scolastici”.

Il numero uno dell’Anp, che è anche ispettore ministeriale, ricorda che i libri tradizionali hanno nell’apprendimento nei bambini della scuola primaria: “nei primi anni di scuola, la carta, la scrittura manuale e la manipolazione dei materiali mantengono un’importanza fondamentale nei processi di apprendimento”, conclude Giannelli.

Rusconi: con il testo a stampa l’approfondimento è più efficace

“Una piena digitalizzazione dei libri di testo non è opportuna e lo dico da professore e preside di lunga esperienza”, taglia corto Mario Rusconi, presidente di Anp Roma. Intervistato dall’Ansa, Rusconi sostiene che il provvedimento approvato il 19 novembre al Senato sarebbe “in contrasto con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione che suggerisce di usare il diario cartaceo e di non finire su internet e telefonini”, vietandone anche l’uso a scuola a qualsiasi titolo.

Il leader dell’Anp Roma ritiene che si possa “trovare una via di mezzo”, perché “non tutte le famiglie del resto hanno la possibilità di usare il pc a casa: usare il libro di testo stampato e, per abbassarne i costi, inserire digitalmente la parte relativa a delle finestre fotografiche e di approfondimento”.

Quindi, Rusconi ricorda che “anche la Svezia sta tornando indietro sulla piena digitalizzazione dei libri. Nella scuola che ho diretto per sette anni i ragazzi avevano alcuni libri digitali, ma negli ultimi anni i docenti mi dicevano che i ragazzi erano meno attenti”, probabilmente perché “con un testo a stampa la possibilità di approfondimento è più efficace”.

Fratta: il cartaceo è insostituibile

Anche Attilio Fratta, presidente nazionale Dirigentiscuola, sostiene che la scelta del Governo e ora del Senato, anche se l’ultima parola sul decreto Scuola sarà nei prossimi giorni della Camera, ritiene che “l’apprendimento attraverso il supporto cartaceo non è sostituibile da nessuna versione digitale”, ancora più oggi che i giovani “sono già troppo dipendenti dal digitale”.

Secondo Attilio Fratta, dunque, “la possibilità di “un contatto materiale con i testi, appropriarsene, sottolinearli e stimolare la memoria visiva attraverso azioni concrete è preziosa per lo sviluppo delle aree cerebrali”.

Giannetta: testo fondamentale, ma il video può essere più stimolante

Una posizione simile è quella della psicologa Anna Maria Giannetta, dell’Università La Sapienza di Roma, per la quale e-book e libri cartacei hanno caratteristiche diverse e possono dare stimoli differenti: “tecnicamente il meccanismo di lettura di un testo digitale o su carta non fa molta differenza sul piano dell’apprendimento, salvo preferenze individuali”.

In genere, prosegue l’esperta, “leggere un testo permette di creare immagini mentali e questo è fondamentale nel percorso di apprendimento perchè l’immaginazione consente un’elaborazione a livello più profondo”.

Le cose cambiano se il testo digitale permette di accedere a video, popup o altre possibilità di interazione: “più studi hanno rilevato che un testo interattivo offre un numero decisamente maggiore di stimoli che attirano l’attenzione e, se da un lato questi possono essere un arricchimento, dall’altro sono elementi di distrazione dal percorso di apprendimento”. Il rischio, conclude la prof. Giannini, è “che i ragazzi siano sottoposti a un sovraccarico cognitivo”.