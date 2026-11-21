Con il decreto interministeriale MIM-MEF n. 56 del 30.03.’26, in applicazione dell’articolo 1, comma 345, e seguenti, della L. n. 207 del 30.12.2024, (Legge di bilancio anno 2025 e pluriennale 2025-27), il MIM ha attivato in via sperimentale, come recita la norma, il servizio digitale di sostegno psicologico (noto come “AscoltaMI”) per gli studenti iscritti all’ultimo anno della secondaria di primo grado e al primo biennio della secondaria di secondo grado, con la istituzione di “presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all’articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71”.

Ovviamente per tale provvedimento non si può non esprimere un giudizio positivo in considerazione degli episodi, oramai quotidiani, di chiara manifestazione di fenomeni di disagio e fragilità degli studenti bisognosi di interventi a sostegno e di aiuto al fine di limitarne gli effetti negativi. Infatti, i frequenti atti di insofferenza e problematicità relazionale determinano un disagio scolastico ed emotivo molto profondo, coinvolgendo sia il rapporto con i pari che quello con gli adulti di riferimento. Disagio che si manifesta attraverso forme comportamentali di atteggiamenti provocatori, oppositivi e/o aggressivi con sfida diretta all’autorità del docente e rifiuto delle regole. Atti accompagnati da isolamento e chiusura verso i compagni, demotivazione e ansia da prestazione, perfino difficoltà di autoregolamentarsi e di gestire con serenità i conflitti. Ciò, probabilmente, ha come cause scatenanti anche il contesto familiare e sociale e fattori neurobiologici o cognitivi, evidenziati nel limitato controllo degli impulsi, oltre che al bisogno di indipendenza, proprio dell’età, che entra in conflitto con le regole ed i valori degli adulti.

Le problematiche per il personale coinvolto

Non altrettanto positivo, invece, è il giudizio in riferimento alla modalità di gestione degli interventi messi in campo. Infatti, basta richiamare le finestre temporali previste dalla norma per la fruizione e fatturazione del servizio, per avere una prima percezione delle problematiche gestionali per le già sature amministrazioni scolastiche (vedi anche l’ultima nota prot. n. 5431 del 18.11.’26 con cui, in corso d’opera, vene prorogata la scadenza della fatturazione per le prestazioni comprese nel periodo 26.05.’26 – 21.09,’26). Ciò non può non essere vissuto, dal punto di vista organizzativo, come un’ulteriore incombenza burocratica, oltre che contabile, per tutto il personale coinvolto: Dirigente, DSGA e AA. AA. preposti. Segno, ancor una volta della poca attenzione e scarsa sensibilità nei confronti delle enormi difficoltà proprie delle segreteria scolastiche che i dirigenti stanno rappresentando al MIM, oramai da qualche anno. Difficoltà aggravate sia dalla cronica carenza di personale (mentre si continuano a fare tagli) ed a volte anche dalle modeste competenze dello stesso. Mi sembra, soprattutto, opportuno evidenziare una criticità contabile (sarebbe auspicabile che il MIM la chiarisse) che investe il DS in quanto responsabile della gestione finanziaria e delle eventuali inadempienze contabili che potrebbero dare origine a contestazioni per danno all’erario. Infatti nella gestione delle attività dal punto di vista contabile le scuole devono inserire l’attività (il progetto) all’interno del PTOF e nel programma annuale, soggetti alla approvazione da parte degli OO. CC. per quanto di competenza. Ciò presuppone che non possono essere liquidati compensi se non prevista e preventivamente accertata (almeno) la relativa copertura finanziaria. A meno di fare degli “anticipi di cassa” (che ritengo di dubbia legittimità per la fattispecie di operazione) su prestazioni di professionisti non direttamente contrattualizzati.

Oneri per le segreterie e obblighi per il dirigente

Altro aspetto critico è rappresentato dal fatto che l’USR possa delegare alle scuole la liquidazione e il pagamento dei compensi spettanti ai professionisti. Elemento che si traduce in un onere aggiuntivo per le segreterie che non può trovare ristoro solo con eventuale remunerazione.

Pertanto, senza voler rilevare che ancora una volta l’autonomia scolastica viene “maltrattata”, o solo richiamata a giorni alterni qualora necessario addossare responsabilità, si rileva ancora una criticità, legata agli obblighi a carico del dirigente, che incide sul giudizio complessivo della sua valutazione.

Considerato che le fatture elettroniche ricevute devono essere saldate entro 30 giorni, per non incorrere in una valutazione negativa, sarà necessario che la scuola polo, individuata dall’USR, abbia già le disponibilità finanziarie e le trasmetta alla scuola “debitrice (?)” verso lo psicologo, in tempi utili a consentire la copertura per la successiva liquidazione ed evitare qualunque anticipo di cassa. Ovviamente ciò fa presupporre l’efficienza gestionale ed amministrativa di tutto il sistema coinvolto di cui, ci si augura, possa riscontrarsi.