Docenti di sostegno, tanti posti in deroga ancora da assegnare: quali procedure? – DIRETTA ore 16,00

Nuovo anno scolastico al via e per tantissimi docenti di sostegno si prevede ancora una forte percentuale di “supplentite”.

Molti infatti saranno ancora i posti in deroga da assegnare. E se, come afferma il ministero dell’Istruzione e del Merito, 58mila (su un totale di circa 120mila) sono stati i docenti per i quali le famiglie hanno richiesto conferma, ci saranno almeno 100mila posti in deroga per il sostegno.

Quali saranno dunque le prossime procedure? Chi non è stato convocato cosa deve fare con gli interpelli? Quanto possono incidere i percorsi Indire?

Tutte domande a cui proveremo a rispondere nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi alle ore 16,00. Ospite Antonio Antonazzo della direzione nazionale Gilda. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA