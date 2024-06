Domanda GPS 24-26, consigli utili per la compilazione dell’istanza e per la scelta della provincia – DIRETTA ore 17:00

Domanda GPS 24-26, consigli utili per la compilazione dell’istanza e per la...

Manca solo una settimana alla scadenza della presentazione della domanda di partecipazione all’aggiornamento/trasferimento/nuovo inserimento delle graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di Istituto di seconda e terza fascia per il biennio 2024/2025 e 2025/2026. Visto il poco tempo rimasto per la scadenza della domanda, fissata alle ore 23:59 del 10 giugno 2024, la Tecnica risponde Live ha pensato di proporre una diretta dal titolo: “Domanda GPS 24-26, consigli utili per la compilazione dell’istanza e per la scelta della provincia”. A partecipare l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Titolo di accesso in TAB 3

Nella diretta che andrà in onda nei canali facebook e youtube de La Tecnica della Scuola, alle ore 17 di lunedì 3 giugno 2024, parleremo dei titoli di accesso e della possibilità di modificarli. Lo faremo con la collaborazione del nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara in una diretta che verrà condotta da Daniele Di Frangia.

Per quanto riguarda i titoli di accesso è utile sapere che la tabella valutazione dei titoli della I fascia, nota come TAB 3, prevede l’attribuzione di 24 punti per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario ai sensi della voce A.2. Ciò avviene in aggiunta ai 12 punti che possono essere ottenuti in funzione del voto ai sensi della voce A.1. In buona sostanza il titolo di accesso in TAB 3 potrebbe valere, nel caso specifico suddetto, fino a 36 punti.

Altri 3 punti come ulteriore titolo

Nello specifico la FAQ ministeriale riguardante la valutazione del concorso ordinario come ulteriore titolo oltre il titolo abilitante di accesso, chiarisce che, anche coloro che hanno dichiarato il concorso come titolo abilitante utile per l’iscrizione alla I fascia della scuola secondaria di I e II grado, usufruendo dei 24 punti aggiuntivi del punto A.2, possono dichiarare lo stesso concorso anche nella voce B.6 della sezione ulteriori titoli, conseguendo in questo modo altri 3 punti.

Titoli esteri: tutto quello che c’è da sapere

C’è da specificare che tra le novità dell’aggiornamento delle GPS 2024-2026 compare quella riferita ai titoli conseguiti all’estero e senza ancora una convalida del riconoscimento, richiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma non ancora riconosciuto da CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche). I titolari di un titolo estero, come per esempio la specializzazione sostegno o una abilitazione all’insegnamento di una data classe di concorso, che non abbiano ancora ricevuto la convalida di riconoscimento del titolo, potranno entrare a pettine nelle GPS di I fascia sostegno o I fascia della specifica classe di concorso. In buona sostanza chi è in possesso del titolo estero non riconosciuto, potrebbe fare domanda per il TAB 7 ( I fascia sostegno) o per il TAB 3 (I fascia di una data classe di concorso per cui si ha abilitazione conseguita all’estero).

Ulteriori titoli culturali

È importante sapere che chi possiede un titolo estero senza il riconoscimento, risulterà inserito con riserva nella I fascia, ma non potrà fare valere tale titolo come ulteriore titolo in altre GPS per cui ha accesso.

In buona sostanza l’aspirante alla prima fascia GPS sostegno che entra con un titolo conseguito all’estero ma non ancora convalidato, potrà assumere supplenze, quindi contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, con una clausola rescissoria nel contratto legata al possibile mancato riconoscimento, ma non potrà fare valere tale titolo nella sezione ulteriori titoli culturali in altra classi di concorso delle GPS.

Inserito a pettine ma con riserva

Chi compila la domanda di inserimento nelle GPS con il titolo di accesso estero ( non ancora riconosciuto) si potrà inserire a pettine nella graduatoria provinciale per le supplenze, ma il suo inserimento sarà definito con una nota di colore rosso, come inserimento di inclusione con riserva. Nella sezione ulteriori titoli di altre GPS diverse da quelle di accesso del titolo estero non riconosciuto, il titolo potrà essere valutato e dichiarato solo se esiste il numero del riconoscimento ottenuto dalla CIMEA.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti alla pagina dedicata GPS 2024/26.

