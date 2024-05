Domande GPS 2024/26, chi si iscrive per la prima volta può inoltrare anche le mad? Risponde l’esperto

Dopo la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale 88 del 16 maggio 2024 per la compilazione della domanda GPS 2024/26 diversi sono ancora i dubbi che hanno i docenti e gli aspiranti docenti. Per provare a dare una mano ai candidati, durante le nostre dirette online sul nostro canale Youtube e sulla nostra pagina Facebook gli esperti rispondono man mano ai quesiti dei lettori. Nella diretta di lunedì 20 maggio, il segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo ha risposto ad alcune domande, tra cui questa: “Se ci si iscrive per la prima volta nelle GPS puoi inoltrare anche le mad oppure no?”. Ecco la risposta dell’esperto:

“Si tratta di una situazione non riservata a chi si iscrive per la prima volta, ma generale. Intanto facciamo una premessa, le mad rispetto alla precedente OM non sono più contemplate. Viene adesso introdotto l’istituto dell’interpello che rispetto alle mad cambia la natura. Mentre nel primo caso il docente comunica la propria disponibilità, nel secondo caso è la scuola che terminate le proprie graduatorie comunica sul propro sito e su quello dell’ambito terriroriale la ricerca di un docente.

Coloro che sono nelle gps possono partecipare agli interpelli. Unica preclusione che impedirebbe la partecipazione agli interpelli è il fatto che il docente già in gps, abbia precedentemente rifiutato una supplenza”.

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti alla pagina dedicata GPS 2024/26.

