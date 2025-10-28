Donna con problemi psichici entra a scuola e si reca in bagno, caos: inseguita e fermata dal personale

Un fatto increscioso che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Una donna con evidenti problemi psichici è stata trovata mentre vagava in una scuola, a Napoli. Il personale scolastico ha dato l’allarme e il dirigente scolastico ha sporto anche denuncia in procura per evitare il ripetersi di questi episodi che, a detta di alcuni genitori, non sarebbero sporadici.

Come scrive Il Mattino, la donna ha detto che era entrata a scuola perché doveva andare in bagno. La signora è conosciuta in zona per le sue problematiche psichiche e spesso usa i bagni dei negozi senza chiedere il permesso.

Le rassicurazioni del dirigente scolastico

“Per fortuna – spiega il dirigente – i nostri collaboratori e le insegnanti sono state brave e discrete a risolvere il problema: i bambini non si sono accorti di nulla e non c’è stato alcun contatto con nessuno di loro. La signora non è entrata in nessuna delle aule dove, comunque, avrebbe trovato lo sbarramento delle maestre. I genitori hanno ragione ad essere spaventati ma rafforzeremo i controlli anche grazie alla preziosa collaborazione del personale docente”.

La donna è entrata a scuola e, nonostante qualcuno le avesse chiesto dove stesse andando, ha proseguito il suo cammino verso i bagni all’interno dell’ala destinata alla scuola materna. Poi è stata inseguita, fermata e invitata ad uscire.