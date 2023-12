Dottorati di ricerca, borse di studio INPS: scadenze diverse a seconda dei bandi degli Atenei

L’INPS ha pubblicato il Bando di concorso “Dottorati di ricerca in materia di Industria 4.0, Sviluppo sostenibile, Inps e Welfare”, per l’erogazione di 51 borse di studio per l’anno accademico 2023-2024.

Destinatari sono figli e orfani di:

Dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali

Pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Nell’allegato 1 al bando sono indicati:

le Università presso le quali si svolgeranno i Dottorati;

il titolo del Dottorato;

la Sede universitaria presso la quale si svolgeranno i Dottorati;

presso ogni Ateneo è messa a bando una borsa di studio INPS;

il link dell’Ateneo per le indicazioni specifiche del Dottorato (durata, sede didattica ecc).

La borsa di studio riconosciuta dall’Istituto copre i costi di partecipazione al Dottorato di ricerca, di durata triennale, fino a un importo mensile di € 1.570,38 (al lordo di tutti gli oneri previdenziali), aumentato a € 2.355,58 mensile (al lordo di tutti gli oneri previdenziali) per ogni mese trascorso all’estero.

La domanda per ottenere la borsa di studio deve essere presentata dal richiedente direttamente all’Ateneo presso il quale si svolge il dottorato di ricerca. I termini di scadenza sono quelli previsti per ciascun Bando, pubblicato a cura degli Atenei.