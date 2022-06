Educazione civica, al via il monitoraggio volontario: c’è tempo fino al 31 agosto

Al via il monitoraggio sull’insegnamento trasversale dell’Educazione civica a scuola per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.



Come comunicato con nota del 27 giugno 2022, l’obiettivo della rilevazione riguarda le modalità adottate dalle istituzioni scolastiche per l’introduzione di tale insegnamento e coinvolge tutti i gradi scolastici, a partire dalla Scuola dell’infanzia, fino alla Scuola secondaria di II grado.



Il monitoraggio rappresenta la prima fase di un processo di progettazione partecipata sull’insegnamento di questa disciplina: a partire dagli esiti della rilevazione, il Ministero integrerà le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica entro l’anno scolastico 2022/2023.



Le scuole potranno partecipare al monitoraggio in forma volontaria dal 28 giugno fino al 31 agosto 2022, attraverso la compilazione di un questionario disponibile nella pagina del sito del Ministero dell’Istruzione dedicata all’Educazione civica (https://www.istruzione.it/educazione_civica/).

A chiusura delle funzioni verrà chiesto di confermare l’interesse per la partecipazione ad altre iniziative sulla conoscenza e sull’approfondimento del lavoro realizzato dalle scuole per l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica e, per quanto riguarda il questionario, allo scopo di realizzare una rilevazione statisticamente attendibile sarà individuato un campione significativo fra le scuole che hanno aderito alla rilevazione sulla base di specifici parametri (ordine e indirizzo di scuola, tipologia di scuola, area geografica, indicatore ESCS).