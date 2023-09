Educazione fisica: c’è chi consegna la palla senza insegnare nulla, ma non bisogna confondere la materia con lo sport

Ho letto delle opinioni demenziali sul fatto che la materia debba essere esclusa dalla media dei voti. Dopo 42 anni di battaglie come insegnante siamo ancora a questo punto? Chi si applica ha dei risultati che vanno valutati anche in scienze motorie.

Confondere la materia con lo sport è sinonimo di grande incompetenza. Scienze Motorie serve a conoscere il proprio corpo dal punto di vista teorico e soprattutto pratico. Ho avuto centinaia di alunni che da “è impossibile” sono passati al “ce l’ho fatta”. Poi che ci siano ancora insegnanti, la “I” minuscola è voluta, che consegnano una palla senza insegnare nulla è un altro discorso. I consegnatari di “palla” esistono in tutte le materie. Per fortuna sono in pensione da 4 anni, ma questo ritornare al 1970 come subcultura fa ancora male.

Giancarlo Di Marco