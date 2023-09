Educazione fisica, esplode il dibattito: “Follia che faccia media tra i voti, non sono tutti portati per lo sport”

Da un post scritto su Twitter, come accade spesso, si è scatenato un grande dibattito in merito all’educazione fisica a scuola: ci sono molti utenti che credono che questa disciplina debba essere in qualche modo “depotenziata” rispetto alle altre materie. Come fa chi non è portato al movimento ad avere buoni risultati? Si devono premiare i risultati o l’impegno?

per me follia che educazione fisica sia considerata una materia che fa media quando non ha nulla a che fare con le qualità di una persona cioè a scuola si studia non capisco una materia che vede la tua bravura in uno sport mica tutti sono portati perche mi devo rovinare la media — occhio (@iwanthuglou) September 23, 2023

Le reazioni

Queste affermazioni hanno scatenato un fiume di reazioni. C’è chi crede che ci siano materie più utili da fare: “Da persona sportiva e che ha sempre avuto voti alti, sono d’accordo. Perché non possono farci fare qualcosa di utile tipo economia oppure lezioni di primo soccorso?”.

“Be c’è anche il caso opposto, chi magari é molto bravo nella coordinazione dei movimenti e magari fa più fatica a studiare. In realtà è molto importante perché ti dovrebbe insegnare che abbiamo un corpo e dobbiamo prendercene cura… però si finisce sempre a giocare a calcio”.

“Assolutamente d’accordo. Va benissimo far fare movimento e sport a scuola, ma non ha senso che venga considerata una materia come le altre, con tanto di voti che fanno media”, ha scritto un’altra persona, che crede che l’educazione fisica non dovrebbe avere lo stesso peso delle altre discipline.

Si premia solo l’impegno? O contano i risultati?

C’è chi sostiene che si dovrebbe premiare l’impegno, non i risultati effettivi che si raggiungono. “Devo dirLe che sbaglia. I docenti di scienze motorie non valutano la prestazione in sé ma l’impegno e la disciplina. Anche i ragazzi in sovrappeso e le ragazze anoressiche possono avere 9”. “Anche italiano e matematica sono inutili se il professore valuta le cose sbagliate”.

“Allora perché dovrebbero esserlo le altre? Se ti impegni anche se non sei uno sportivo per nulla un 7/8 lo guadagni, quindi evitate ste polemiche”, ha fatto eco un altro utente.