Educazione sessuale: l’Assemblea regionale siciliana discute due proposte di legge

Due proposte di legge sull’educazione affettiva e sessuale nelle scuole, presentati da Movimento 5 stelle e Partito democratico, saranno discusse all’Assemblea regionale siciliana nei prossimi giorni.

Fanno sapere i due esponenti del M5S, primi firmatari del disegno di legge, in base a quanto riporta La Sicilia: “Alla luce dei tragici episodi di femminicidio che continuano a colpire la nostra regione, oggi è doveroso promuovere un’educazione affettiva e sessuale che metta al centro il rispetto reciproco, la consapevolezza e la prevenzione della violenza di genere”.

La proposta di legge del M5s prevede 14 articoli, tra cui l’attivazione “d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi strutturati di educazione all’affettività e relazionale. Essa comprende anche l’educazione alla sessualità consapevole, fondata sul rispetto del corpo, del consenso e della pluralità delle identità affettive e sessuali. Tali percorsi sono realizzati con il coinvolgimento di figure esperte nelle tematiche della parità di genere e della prevenzione delle discriminazioni, anche appartenenti a enti del Terzo Settore. Percorsi da realizzarsi in orario scolastico anche extracurricolare, per sviluppare sensibilità e rispetto per la diversità; superare rappresentazioni, ruoli e modelli sociali che promuovono relazioni affettive rigide e stereotipate; adottare una visione consapevole e rispettosa della sessualità e delle relazioni sessuali; promuovere la conoscenza, la comprensione e l’accettazione delle differenze legate all’identità di genere, all’orientamento sessuale e agli stereotipi culturali, quale strumento di prevenzione della violenza di genere”.

Ma c’è anche un proposta di legge del Partito Democratico che prevede “l’istituzione di un fondo denominato Fondo per lo svolgimento nelle scuole di corsi di educazione all’affettività e alla sessualità con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro”.

Grazie a questi fondi , le scuole, a partire dalle secondarie di primo grado, possono sottoscrivere convenzioni con associazioni di promozione sociale per avviare corsi di educazione all’affettività e alla sessualità.

L’obiettivo dell’Ars è ora quello di unificare i due testi in un unico disegno di legge che la prossima settimana potrebbe cominciare a essere discusso.

I lavori prevedono anche l’audizione di esperti del settore.