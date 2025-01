Elenchi aggiuntivi Gps, come si presenta la domanda e cosa deve fare chi si abilita o si specializza entro il 30 giugno: la bozza

Il Ministero dell’Istruzione il 22 gennaio 2025, come scrive Flc Cgil, ha fornito alle Organizzazioni sindacali l’informativa sulla bozza di Decreto Ministeriale relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Soggetti coinvolti

Docenti che conseguono la specializzazione nel sostegno, l’abilitazione o la specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi entro il 30 giugno 2025.

Utilizzo degli elenchi aggiuntivi

Agli elenchi si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia.

Come si presenta la domanda

Docente che si abilita entro il 30 giugno:

Aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione: è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia delle scuole richieste nel 2024.

è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia delle scuole richieste nel 2024. Aspirante non inserito nelle specifiche GPS di seconda fascia per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS: è inserito nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda di iscrizione in GPS nel 2024.

è inserito nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda di iscrizione in GPS nel 2024. Aspirante non inserito in alcuna GPS: procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.

Docente che si specializza entro il 30 giugno:

Aspirante già inserito nelle GPS di II fascia di sostegno per il relativo grado : è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia delle scuole richieste nel 2024.

: è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia delle scuole richieste nel 2024. Aspirante non inserito nelle GPS di seconda fascia di sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS: è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda nel 2024.

è collocato nell’elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda nel 2024. Aspirante non inserito in alcuna GPS: procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.

Quali titoli culturali o servizi potranno essere dichiarati?

Quelli conseguiti entro il 24 giugno 2024 e non dichiarati nella domanda di inserimento in GPS.

Quando presentare la domanda

L’esatta finestra temporale sarà indicata nell’avviso apposito pubblicato dal ministero. Si accederà con le credenziali SPID o CIE e bisognerà essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Come si comunica l’avvenuto conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2025

Coloro che iscrivono negli elenchi aggiuntivi con riserva, perché conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione dopo la data di scadenza di presentazione dell’istanza, dovranno comunicare entro i primissimi giorni di luglio l’avvenuto conseguimento del titolo (la data esatta sarà indicata nel testo del DM). Se l’aspirante non effettua tale comunicazione entro i termini previsti la riserva è sciolta negativamente e questi decade degli elenchi aggiuntivi.

Attenzione: Non è consentito chiedere il depennamento dalle GPS di una provincia per presentare istanza di inserimento nell’elenco aggiuntivo di una diversa provincia.

Richieste e osservazioni

La FLC CGIL ha chiesto di comunicare con largo anticipo le date di presentazione delle domande e quelle di scioglimento della riserva. Inoltre ha richiesto un incontro tecnico in cui visualizzare le istanze di iscrizione negli elenchi.

La scelta di far presentare le domande in primavera è utile ad avere le graduatorie pronte per l’inizio dell’estate, in modo che si possano realizzare le nomine da GPS finalizzate alle assunzioni per cui la FLC CGIL si è battuta per anni.

Un’altra richiesta ha riguardato i tempi di compilazione dell’istanza: che siano di almeno 20 giorni, in maniera da poter compilare le domande in modo accurato.

Per la comunicazione di scioglimento della riserva per avvenuto conseguimento del titolo, occorrono tempi congrui che comprendano almeno i primi giorni del mese di luglio.

Sui temi generali che investono i precari la FLC CGIL ha chiesto: