Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS per il personale docente e educativo abilitato e/o specializzato sul sostegno

La mancata approvazione dell’emendamento, volto ad anticipare l’aggiornamento delle graduatorie GPS di prima e seconda fascia di un anno, ha di fatto confermato la disposizione che prevede la costituzione di un elenco aggiuntivo alle rispettive graduatorie di prima fascia.

Elenco aggiuntivo alle GPS

In attesa dell’emanazione della nuova O.M. per l’aggiornamento e i nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, prevista per il 2026, nell’anno in corso, con molta probabilità in primavera, sarà emanato, dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, un decreto con il quale sarà disciplinato l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

Chi può fare domanda d’inserimento

Possono fare domanda per l’inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia, i docenti che, successivamente alla data del 24 giugno 2024, o essendo stati inseriti con riserva non l’abbiano sciolta entro il 30-6-2024, abbiano acquisito:

• Il titolo di abilitazione all’insegnamento;

• La specializzazione sul sostegno;

• La differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

• Il titolo per l’insegnamento negli istituti per soggetti non vedenti.

Domanda con riserva

Possono presentare domanda con riserva, per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS, da sciogliere entro una determinata data indicata nel decreto, i soggetti che alla data di scadenza della domanda, indicata nel prossimo decreto ministeriale, non abbiano ancora acquisito il titolo abilitante o di specializzazione.

Vincoli previsti

Gli aspiranti docenti che fanno domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi, qualora fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, sono vincolati alla provincia di precedente inserimento, fermo restante l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS e dalle correlate graduatorie d’istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso.

Come saranno graduati

I docenti che faranno domanda, secondo le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, saranno inseriti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS e graduati, tranne eventuali modifiche, secondo i punteggi previsti dalle tabelle A allegate all’O.M. 88 del 16 maggio 2024

• A/1 per le supplenze del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune;

• A/3 per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

• A/5 per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

• A/7 per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado;

• A/9 per le supplenze del personale educativo.

Presentazione della domanda

La domanda sarà presentata nei termini previsti dal prossimo decreto ministeriale e per via telematica all’UST competente, che procede alla cancellazione dalla seconda fascia e dalle correlate graduatorie d’istituto di terza fascia per i corrispondenti posti e classi di concorso. Fermo restante che elenchi aggiuntivi non interferiranno sulle posizioni dei soggetti già inseriti in prima fascia GPS e nelle correlate graduatorie d’istituto.