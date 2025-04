Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS e seconda fascia GI, cosa c’è da sapere e come presentare la domanda – DIRETTA ore 16,00

In ottemperanza alle disposizioni dell’O.M. 88 del 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha emanato il decreto con il quale ha indicato i tempi, le modalità e i soggetti che possono presentare domanda per essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia GPS su posto comune e/o di sostegno, in attesa che siano aggiornate le graduatorie provinciali per le supplenze previste per il 2026.

Chi potrà accedere agli elenchi aggiuntivi delle GPS e delle GI per i posti comuni e per i posti sostegno? Quali sono i titoli che si dovranno dichiarare nella domanda per l’inserimento degli elenchi aggiuntivi? Quale sarà la procedura per presentare questa istanza e quando sarà possibile presentarla? Chi dovrà inserire anche le scuole per le graduatorie di Istituto? Quante scuole si potranno indicare?

La diretta della Tecnica risponde live

Tutte domande a cui daremo risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, mercoledì 9 aprile alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA