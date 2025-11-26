Elezioni organi collegiali, per i Consigli d’Istituto la data è decisa dall’USR: termine ultimo 1° dicembre

Anche per l’anno scolastico 2025-2026 sono confermate le istruzioni già fornite negli anni precedenti riguardo alle elezioni degli organi collegiali a livello scolastico.

Entro il 31 ottobre scorso si sono concluse le operazioni di voto per gli organi con durata annuale, così come quelle per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle scuole secondarie di secondo grado non ancora scaduti, utilizzando la procedura semplificata.

Invece, le elezioni per il rinnovo dei Consigli di circolo/istituto, scaduti per il termine del triennio o per altre cause, così come le eventuali elezioni suppletive, si terranno seguendo invece la procedura ordinaria.

La data della votazione è stata stabilita dal Direttore generale o dal dirigente responsabile di ogni Ufficio Scolastico Regionale, e si svolgerà in un giorno festivo dalle ore 8:00 alle 12:00 e nel giorno successivo dalle ore 8:00 alle 13:30, entro e non oltre domenica 30 novembre e lunedì 1° dicembre 2025.

Nelle scuole che comprendono sia istituti dell’infanzia, primari e/o secondari di primo grado, sia istituti secondari di secondo grado, continuerà a operare il commissario straordinario, in quanto non è stata ancora trovata una soluzione normativa riguardante la composizione del consiglio di istituto per queste scuole.

LA NOTA