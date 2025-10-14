Elezioni organi collegiali scuola, quali scadenze? Gli adempimenti per i dirigenti – GUIDA SCARICABILE

In questa prima parte dell’anno scolastico le scuole sono chiamate a rinnovare entro il 31 ottobre 2025 gli Organi collegiali di durata annuale, quali i rappresentanti dei Consigli di classe (genitori e alunni), le rappresentanze studentesche in Consiglio d’Istituto e nelle Consulte provinciali (per il biennio 2025/2026 e 2026/2027), mentre entro il 30 novembre – 1° dicembre vanno rinnovati i Consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa (Es. Dimensionamento).

Tali elezioni, fondamentali per la governance della scuola e la partecipazione democratica nella gestione degli istituti, comportano per il Dirigente scolastico una serie di adempimenti, disciplinati essenzialmente dall’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche, che prevedono una ben precisa tempistica da rispettare al fine di non inficiare la procedura.

Pertanto, la presente guida vuole essere un utile vademecum per i Dirigenti scolastici in riferimento agli adempimenti, alle procedure e alle scadenze da rispettare per il regolare svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali, che, vedendo la partecipazione diretta di tutte le componenti interessate, contribuiscono a realizzare concretamente i principi di corresponsabilità educativa fondamentali per la crescita e la formazione dei giovani.