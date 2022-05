Esame primo ciclo, cosa cambia? Le FAQ del Ministero

Dal 30 maggio è on-line il sito del Ministero dedicato agli esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo.

Il portale è suddiviso in alcune sezioni navigabili: una di queste riguarda l’esame di terza media, con alcune FAQ che illustrano le principali novità per l’a.s. 2021/22.

Come si svolgerà l’esame

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge in presenza tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2022 (salvo diversa disposizione dovuta all’andamento della situazione epidemiologica).

Sono previste due prove scritte, una di Italiano e una sulle competenze logico-matematiche. Non sono previste prove scritte sulle lingue straniere.

Seguirà un colloquio volto a verificare anche le competenze per la lingua inglese, per la seconda lingua comunitaria e l’Educazione civica. Solo nella prova orale, per i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio (condizione che andrà documentata), è prevista la possibilità della videoconferenza.

Per i percorsi a indirizzo musicale, ci sarà anche una prova pratica di strumento.

La votazione finale resta in decimi e può essere accompagnata dalla lode.

La partecipazione alle prove nazionali Invalsi, il cui svolgimento è previsto nelle settimane che precedono l’esame, non sarà requisito di accesso all’esame.

Normativa di riferimento

L’ordinanza 64 del 14 marzo 2022 definisce le modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022. L’ordinanza contiene anche indicazioni sull’esame di Stato per i percorsi di istruzione degli adulti di primo livello.

Le FAQ del Ministero