Esame terza media, Azzolina: “Piena disponibilità all’ascolto”

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato in audizione presso la Commissione Cultura alla Camera dei Deputati. Spazio anche all’esame di terza media che cambierà rispetto agli anni precedenti per via dell’emergenza coronavirus: “Ho subito dato la mia disponibilità a concedere tutto il tempo che serve alle istituzioni scolastiche per svolgere tutto il procedimento in assoluta serenità”.

L’esposizione della tesina durerà circa mezz’ora con scrutini entro il 30 giugno. L’ufficialità della procedura non c’è ancora e tutto potrebbe essere ancora suscettibile di variazioni.

