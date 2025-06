Esami di idoneità e integrativi, cosa deve sapere il dirigente? Obiettivi, procedure e competenze – GUIDA SCARICABILE

Gli esami di idoneità ed integrativi nel tempo (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 323/1999 e O.M. n. 90 del maggio 2001), hanno trovato apposita disciplina in termini di procedure per le verifica, di integrazione dei contenuti utili a garantire il diritto al “passaggio” e delle competenze per l’”accesso” da un indirizzo di studio all’altro.

Nonostante ciò diversi sono stati i contenziosi sollevati soprattutto nell’ultimo periodo. Pertanto con questa guida, e tenuto conto del sempre presente rischio di contenzioso, si intendono fornire le “coordinate” per una corretta applicazione delle procedure da parte del scuole (n.d.r “Dirigente scolastico”) oltre che fare il punto sulla normativa vigente e sulle prospettive che si delineano in seguito ad ultime pronunce giurisprudenziali.