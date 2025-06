Esami di maturità 2025, iniziati con la riunione preliminare e plenaria del 16 giugno. Compensi inadeguati per i commissari e il presidente

Con la giornata di lunedì 16 giugno 2025, incominciano gli esami di maturità 2025. La prima giornata è servita per l’insediamento delle commissioni e per la prima riunione preliminare e plenaria, volta a prendere possesso di tutti gli atti burocratici utili allo svolgimento degli esami riguardanti sia i commissari interni ed esterni, ma anche il materiale riferito alle classi che saranno esaminate dalla Commissione. Bisogna sapere che i compensi per gli esami di Stato 2024/2025 risalgono a 18 anni fa, più precisamente alla tabella 1 allegata al decreto interministeriale , ministero dell’Istruzione e dell’economia, del 24 maggio 2007, con integrazione della nota n.7054 del 2 luglio 2007.

Compensi di presidente e commissari

I presidenti di commissione ricevono € 1.249 per la loro funzione e inoltre riceveranno un compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede d’esame. Se la distanza è raggiungibile con i mezzi pubblici più veloci in meno di 30 minuti, il compenso aggiuntivo è € 171, se invece si tratta di una distanza reggiungibile in un tempo compreso tra 31 e 60 minuti, il compenso aggiuntivo sarà di € 568, se invece per raggiungere la sede di esame c’è bisogno di un tempo compreso tra 61 e 100 minuti, il compenso aggiuntivo sale a € 908, mentre se i mezzi più veloci ci impiegano oltre i 100 minuti si arriva a percepire € 2.270.

I commissari esterni che si trovano ad essere nominati su una sola classe, piuttosto che le classiche due classi, ricevono la metà del compenso previsto dalla tabella 1 quadro A del Decreto interministeriale suddetto, mentre il compenso per la distanza rimane inalterato

I commissari interni, trattati economicamente molto male, invece percepiranno un compenso pari a € 399 per la loro funzione e solamente un compenso aggiuntivo forfettario di € 171. Se il commissario interno dovesse essere nominato su due classi, il compenso sarà raddoppiato a € 798.

Compensi lordi e non adeguati al caro vita

È necessario sottolineare che il compenso dei presidenti e commissari degli esami di Stato 2025, è un compenso lordo da cui applicare le detrazioni fiscali e quindi il compenso netto si riduce almeno di circa il 30% in riferimento al quadro A, mente il quadro B non deve avere trattenute fiscali. I compensi comunque non sono adegati al caro vita che, rispetto al 2007, è sicuramente variato a causa dell’inflazione.

Bisogna ricordare che il Commissario sostituto del presidente, dovrà avere una maggiorazione del 10% del compenso spettante, mentre il Segretario verbalizzante della sottocommissionenon avrà nessun compenso, come nessun compenso avrà il docente di sostegno, l’ esperto liceo musicale e l’ esperto esterno.

Le classi articolate che svolgono esami di Stato composte da studenti che seguono diversi indirizzi di studio oppure le classi con gruppi-lingua composte da studenti che seguono lingue straniere diverse potrebbero avere all’interno delle commissioni, commissari interni che operano separatamente per ogni classe articolata, gruppo-lingua o gruppo-disciplina.

Nel caso suddetto a ogni docente-commissario interno che è impegnato per ciascun indirizzo/gruppo-lingua/gruppo-disciplina, spetta il compenso proporzionato al numero di alunni esaminati, ma comunque non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 del compenso di € 399.