Esami di maturità 2025, numerosi i certificati medici per le assenze di presidenti e commissari. Ecco come si è proceduto per le sostituzioni.

Il giorno 16 giugno 2025, in 13.900 commissioni di esami di Stato 2025, si è dovuto verificare la presenza o l’assenza di presidenti e commissari esterni e interni che compongono le sottocommissioni delle 27.698 classi coinvolte nell’esame conclusivo il secondo ciclo di Istruzione. Numerosi gli assenti che hanno presentato certificato medico e quindi non svolgeranno l’esame, quindi si è proceduto e si sta ancora procedendo, in vista della prova scritta di italiano del 18 giugno, alle sostituzioni di Presidenti e Commissari.

Sostituzione del presidente

È utile ricordare che le sostituzioni dei componenti delle commissioni degli esami di maturità, che si rendano necessarie, a seguito di presentazione della certificazione medica dei componenti assenti, per assicurare la piena legittimità e operatività delle commissioni stesse fin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente scolastico o suo delegato nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni. Nel caso specifico dei assenza del Presidente di commissione già all’atto dell’insediamento e quindi della riunione preliminare, la prassi è quella di affidare la momentanea sostituzione al componente più anziano di età presente in commissione, con il compito di avviare la procedura di segnalazione dei componenti di commissione assenti. In particolare il commissario più anziano di età, provvederà a segnalare all’Ufficio scolastico regionale di trovare rapidamente il Presidente sostituto di quello assente.

Uffici scolastici e sostituzioni

Le assenze riferite ai membri esterni delle commissioni di esame di Stato, sono gestite, attraverso il SIDI, dagli uffici scolastici territoriali in modo veloce e rapido, senza tenere conto delle sedi espresse in fase di domanda di partecipazione agli esami dai potenziali sostituti.

Gli Uffici territoriali , per l’attività di sostituzione, attingeranno dall’apposito elenco del SIDI contenente i nominativi dei docenti non nominati nella prima fase di elaborazione delle

Commissioni, effettuata dal Sistema Centrale. È necessario spiegare che il suddetto elenco, graduato per classe di concorso, tipologia di codice stato giuridico ed anzianità di servizio di ruolo nella scuola secondaria di II grado, non riporta le preferenze espresse all’atto della compilazione del modello ES-1, pertanto le nomine effettuate dagli uffici saranno su ambito provinciale ed inoltrate alla scuola di servizio del docente per la notifica agli interessati. È utile ricordare che ai sensi dell’OM 67 del 31 marzo 2025, “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2025, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”, pertanto, i docenti, se non preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico, dovranno essere reperibili e non in situazione di congedo ordinario.

Si rammenta altresì che, la partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da

parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola, pertanto, non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati. A tal proposito, nel caso in cui il docente individuato per la sostituzione, per il tramite della scuola o di questo Ufficio, non accettasse la nomina o non fosse rintracciabile, il Dirigente Scolastico, o suo delegato, dovrà adempiere alle dovute attività di controllo dell’assenza, anche mediante visita fiscale.