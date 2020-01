eTwinning: in Italia record di progetti e docenti iscritti

È in costante aumento il numero di docenti iscritti a eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti di collaborazione tra scuole. Infatti, nel 2019 sono stati oltre 11.000 (per l’esattezza 11.124) i nuovi registrati, con un totale di 78.945 insegnanti iscritti (il 10% dei docenti di tutta Europa). L’Italia diventa il secondo Paese eTwinning per numero di docenti registrati.

Le Regioni che hanno visto più adesioni sono state Campania, Lombardia, Sicilia e Lazio.

Altro record riguarda i nuovi progetti di collaborazione attivati dai nostri docenti in un anno con eTwinning: ben 4.592 (+15% rispetto al risultato del 2018).

L’Italia sale così a un totale di circa 28.445 progetti attivati dal 2005, confermandosi il terzo Paese eTwinning dopo Turchia e Polonia.

La Regione più virtuosa per numero di progetti attivati è la Sicilia con 844 nuove collaborazioni, seguita da Puglia e Lombardia.

Tra i Paesi aderenti alla community, i più scelti dall’Italia sono stati Spagna, Turchia e Francia (circa il 45% dei progetti del 2019 è stato attivato con questi Paesi partner).

SCARICA IL REPORT COMPLETO SUI DATI NAZIONALI ETWINNING 2019