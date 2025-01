Falso allarme bomba, scuola evacuata e alunno denunciato: “Era uno scherzo”. Non sarà condannato, ecco come sarà punito

Sono tanti i casi di falsi allarmi bomba che ogni anno si verificano nelle scuole, lanciati da anonimi o dagli stessi studenti in vena di fare scherzi di cattivo gusto. Uno di questi ha ricevuto una punizione per un falso allarme lanciato nel 2023.

Come riporta Il Messaggero, lo studente 16enne che quasi due anni fa ha fatto evacuare la sua scuola, un istituto di Teramo, eviterà la condanna. Il giovane, denunciato all’epoca dai Carabinieri, ha visto accolta la sua istanza di messa alla prova avanzata dal suo difensore, all’esito della quale il giudizio verrà dichiarato estinto e non ci sarà condanna.

“Non conoscevamo le conseguenze”

Così come il minore ha spiegato al giudice, il suo voleva essere solo uno scherzo, “ma non conoscevamo le conseguenze”, ha detto. E ha parlato al plurale perché con lui quella mattina c’erano altri compagni che sapevano della bravata che stava per fare.

Un gesto sconsiderato che ha mobilitato gli artificieri oltre alle altre forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, ma ha pure impedito a tutti gli studenti di fare lezione. Sono stati i Carabinieri, il giorno successivo, ad identificarlo e a denunciarlo per procurato allarme.

Ecco la punizione

Il 16enne adesso è riuscito ad ottenere la messa alla prova che comporterà un periodo di otto mesi di volontariato dopo aver dimostrato al giudice la sua intenzione di avviare un processo di cambiamento in seguito a quanto successo. In questo modo se la messa alla prova avrà esito positivo, il reato contestato si estinguerà senza alcuna conseguenza penale per il minore.

Falsi allarmi bomba nelle scuole

Nel 2024 ci sono stati molti casi: ad essere evacuato è stato a marzo un istituto di Andria. L’allarme è scattato intorno alle 7,50, dopo che sono stati notati due biglietti sospetti attaccati con del nastro adesivo ai due portoni di ingresso.

Dentro la scuola non c’erano ancora studenti, solo docenti e personale, ma per precauzione l’istituto è stato prontamente evacuato in pochi minuti e i ragazzi sono stati mandati a casa. Si è trattato di un falso allarme, così come in un liceo del centro di Napoli lo scorso maggio.