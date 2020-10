Fare didattica digitale nella scuola primaria e dell’infanzia

Fare didattica digitale sin dalla scuola dell’infanzia? Sì, per adeguarsi alla legge n. 92 del 2019 che invita a formare piccoli cittadini mantenendo alta l’attenzione alla prospettiva digitale.

Educare i più piccoli

Educare i piccolissimi, dai tre ai sette/otto anni, comporta affiancarli quando ancora non sanno (o sanno a stento) leggere e scrivere ma si ritrovano in mano uno strumento elettronico, magari spinti da un adulto entusiasta. In questo caso, naturalmente, l’obiettivo di un formatore sarà quello di preparare il bambino al fatto che il proprio sviluppo cognitivo ed emotivo avrà a che fare anche col mondo digitale.

Se è vero, cioè, come ci insegna Piaget, che le interazioni con l’ambiente formeranno il bambino sin dalla più tenera età, evolvendosi e ristrutturandosi durante tutto l’arco della vita in termini di quantità e di qualità delle competenze acquisite, allora è un fatto che il bambino di tre anni dovrà maturare una concezione non solo del sé, degli altri, del tempo e dello spazio, ma del sé, degli altri, del tempo, dello spazio reale e dello spazio digitale, perché sia chiaro cosa è il mondo dentro e cosa il mondo fuori la rete.

Man mano che attraverserà le sue fasi di sviluppo, dalla pre-concettuale a quella delle operazioni formali, il bambino dovrà integrare il digitale nelle esperienze che compirà. È normale che sia così ed è giusto che il docente lo guidi con competenza in questa fase delicata.

Apprendimento graduale e cauto

Ora, come si traduce operativamente questa considerazione? Cosa significa fornire al bambino piccolo o piccolissimo la competenza di relazionarsi allo spazio virtuale? Naturalmente ci vengono in aiuto il gioco, la didattica ludica, le best practices. Esistono infatti tutta una serie di strumenti e strategie che aiutano il docente a fare familiarizzare il bambino con le tecnologie prima ancora di mettergli in mano una tecnologia, all’insegna di un apprendimento graduale e fortemente cauto.

Il corso

A questo proposito, tra la nostra offerta formativa vi segnaliamo il corso del docente Rodolfo Marchisio, Digibimbi e idee per una didattica digitale nella scuola dell’infanzia e primaria, in programma dal 15 al 20 ottobre.